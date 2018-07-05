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Ученые пытаются спасти почти исчезнувший вид северного белого носорога

Северный белый носорог
15:59 Сегодня Телеграф
ecology.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости науки: Этот эмбрион должны подсадить суррогатной матери.

Ученые Института исследования зоопарков и дикой природы имени Лейбница в Берлине смогли создать гибрид эмбриона северного белого носорога, вид которых находится на грани полного исчезновения.

Ученые создали гибридный эмбрион в лаборатории, использовав замороженную сперму северного белого носорога (последняя особь мужского пола уже умерла) и яйцеклетку самок южного белого носорога.

По словам представителей института, такие эмбрионы имеют шанс оплодотворить носорогов женского пола, чтобы избежать полного исчезновения уникального вида. Если же такая процедура не сможет сохранить северных белых носорогов, то ученые надеются повторить ее, взяв яйцеклетки последних двух самок этого вида. Тогда суррогатной матерью станет особь южного носорога. Сейчас ученые готовы ехать в Кению, где собираются взять яйцеклетки северных носорогов для создания бластоцист (начальная стадия зародыша).

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