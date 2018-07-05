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Ученым удалось подтвердить теорию Эйнштейна о гравитации

Звездная система
23:10 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Эйнштейн был убежден, что все объекты в гравитационном поле падают одинаково, независимо от их собственной гравитации.

Ученым удалось показать его работу на примере системы кратной звезды, открытой в 2012 году. Эта система состоит из нейтронной звезды и белого карлика, вращающихся на близкой друг к другу орбите, и еще одного белого карлика, вращающегося вокруг них. Новое исследование показало: обе внутренние звезды имеют схожее ускорение, что предсказано принципом эквивалентности в Общей теории относительности Эйнштейна.

Что же делает эти три звезды, известные как PSR J0337+1715, особенными для изучения? Сильная самогравитация нейтронной звезды. Таких явлений не наблюдается среди тел, вращающихся в Солнечной системе. И в новом исследовании PSR J0337+1715 эйнштейновская теория подвергается более суровому испытанию.

«Это уникальная звездная система, — говорит Райан Линч из обсерватории Грин-Бэнк в Западной Виргинии. — Нам неизвестны другие такие системы. Этот факт делает ее уникальной лабораторией для испытания теорий Эйнштейна».

Спустя шесть лет сбора данных и 800 наблюдений ученые определили, что внешний белый карлик не влияет на внутреннюю орбиту двойной звезды: эти звезды действительно одинаково рассекают пространство.

Именно в этом суть аргумента Эйнштейна: гравитация влияет на геометрию пространства-времени. Так, например, молот и перо, брошенные вниз с одной высоты в вакууме, упадут одновременно, что и было наглядно показано астронавтом Дейвом Скоттом на Луне в 1971 году.

В этом случае нейтронную звезду можно считать молотом, а внутренний белый карлик — пером. Тела с высокой массой «падают» с такой же интенсивностью, как и тела с низкой массой, что опять же является центральным компонентом принципа эквивалентности.

Естественно, тот факт, что теория Эйнштейна регулярно подтверждается наукой, не означает, что нам следует прекратить проверять ее. В ходе таких тестов также часто выявляются удивительные новые данные о Вселенной.

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Новости науки, Гравитация, Звездная система, Наука, Теория, теория Эйнштейна, Ученые.
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