Ученые обнаружили в одной из библиотек отравленные книги

Вероятно, для изготовления обложек изданий использовались фрагменты средневековых рукописей, содержащих тексты из римского права, сообщает N+1.

Обложки книг были покрыты зеленой краской, что мешало полноценно прочитать текст, содержащийся в них, поэтому ученые отнесли их в лабораторию для рентгенофлуоресцентного анализа. Эта технология позволяет узнать химический спектр материала, благодаря анализу излучения материала, которое возникает при високоенергетичной рентгеновской бомбардировке. Исследователи надеялись заглянуть под слой краски и определить состав чернил, которыми был написан текст, а также расположение следов текста на листе.

Вместе с тем, ученые обнаружили, что зеленая краска на обложках книг содержит мышьяк — очень токсичное вещество, которое способно вызвать смертельное отравление. По мнению исследователей, зеленый пигмент, который содержит мышьяк, может быть парижской зеленью — смешанным ацетат-арсенитом меди. Он широко использовался в Европе вплоть до ХІХ века, в том числе и художниками-импрессионистами, до тех пор, пока не были установлены его токсические свойства. Обложки книг, считают ученые, могли быть окрашены в зеленый для защиты от насекомых и вредителей. На данный момент книги хранятся в отдельных картонных коробках в вентилируемой шкафу.