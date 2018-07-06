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Предложена новая теория происхождения астероидов в Солнечной системе

Астероиды
20:06 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости науки: Астероиды в Солнечной системе оказались обломками уничтоженных древних планет.

Исследователи Университета Флориды обнаружили, что тысячи космических камней, которые движутся по орбите вокруг Солнца, возникли в результате распада или уничтожения древних небольших планет, которые существовали в нашей солнечной системе четыре миллиарда лет назад.

Это удалось определить благодаря исследованию метеоритов, которые время от времени падают за Землю. Они, в свою очередь, - обломки астероидов, которые откололись очень давно. Ученые заметили, что их природа отличается от той, которая должна была бы быть характерной для небольших космических тел. Исследователи отмечают, что новое открытие может быть полезным в понимание угроз со стороны космических тел, которые падают на Землю.

"Эти немалые объекты движутся в направлении Земли, поэтому, конечно, мы очень встревожены тем, как много их и из каких материалов они сформированы", - сказал астроном-теоретик Стэнли Дермотт.

"Если какой-то сокрушительный космический объект будет приближаться к нашей планете, мы должны знать его природу, если хотим его нейтрализовать", - добавил ученый.

В своем исследовании ученые заметили, что орбиты астероидов зависит от их размера. С такой точки зрения, они пришли к выводу, что различия между метеоритами, которые достигали поверхности Земли, можно объяснить только процессами, которые происходили в достаточно крупных телах, из которых они сформировались. Ведь мелкие объекты в космосе просто не могли переживать такие тектонические изменения.

"Я не удивлюсь, если мы в конце концов установим, что астероиды главного пояса, а не только внутреннего, некогда принадлежали небольшому количеству крупных родительских тел", - сказал Дермотт.

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Новости науки, Астероиды, Астрономы, Космос, Орбита, Происхождение, Солнечная система.
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