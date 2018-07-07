Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 07.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Сенцова
В Москве прошел концерт в поддержку украинского режиссера Сенцова
Новости: В Запорожской области прошла присяга новых православных казаков
В Запорожской области прошла присяга новых православных казаков
Новости: Обзор фантастического матча 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия (Видео)
Обзор матча 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия (Видео)
Новости: Ученые рассказали о геологическом парадоксе английской деревни Уилленд
Ученые рассказали о геологическом парадоксе английской деревни Уилленд
X

Ученые рассказали о геологическом парадоксе английской деревни Уилленд

Деревня Уилленд
05:20 Сегодня Телеграф
hronika.info

Новости науки: Населенный пункт в графстве Девон поднимается вверх по неизвестным причинам.

Ни один английский ученый не может объяснить, почему деревня Уилленд, находящаяся в графстве Девон, поднимается на два сантиметра каждый год. Создается впечатление, что село распирает изнутри неведомая сила, сообщает сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Впервые подъем был зафиксирован в 2015 году специалистами из Ноттингемского университета, когда те проводили геодезические работы. Позже информация подтвердилась со спутников.

Сперва ученые подумали, что под землей имеются газовые карманы, но позже они отказались от этой теории. Новых версий появления аномалии, к сожалению, нет. Если подъем продолжится, то произойдет разрыв канализации, газопроводов и иных подобных сетей. Также разрушится проложенная железная дорога.

Сами же жители деревни пока что не видят никаких изменений. Проблема станет явной, когда начнутся проблемы с инженерными коммуникациями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Англия, Геология, Наука, Новости науки, Уилленд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученым удалось подтвердить теорию Эйнштейна о гравитации Ученые обнаружили, что бабочек от хищников защищают их же хвосты Ученые пытаются спасти почти исчезнувший вид северного белого носорога

Последние новости

Лидер Ювентуса может продолжить карьеру в Англии В Ирландии на референдуме определят роль женщины в семье Получено первое экспериментальное доказательство распространения плазменной турбулентности
Сегодня читают
01 Бельгия обыграла Бразилию и пробилась в полуфинал ЧМ-2018
02 Нереально везучий водитель чудом остался жив, но лишился автомобиля (Видео)
03 В США отреагировали на отказ украинскому омбудсмену во встрече с Сенцовым
04 Ученые выяснили, какое насекомое переносит самые опасные вирусы
05 Правительство Канады призвали объявить Путина военным преступником
Новости сегодня
06:42 Всемирно известная супермодель оседлала гидроцикл
06:35 Веселитесь на выходных: утренние анекдоты 7 июля
06:29 Как феноменальные бельгийцы сборную Бразилии выбили из ЧМ-2018 (Фото)
06:06 В Израиль вернули часы знаменитого разведчика, который был казнен в Дамаске
05:47 Латвийский рэпер Johnyboy презентовал новый клип (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Заседание суда по делу Кернеса опять перенесли
Заседание суда по делу Кернеса опять перенесли
Новости: Консул сможет посетить Сущенко 9 июля
Консул сможет посетить Сущенко 9 июля
Новости: В Португалии отклонили законопроект о запрете корриды
В Португалии отклонили законопроект о запрете корриды
Новости: Что произойдет с организмом, если включить лимонный сок в свой рацион
Что произойдет с организмом, если включить лимонный сок в свой рацион
Добавить комментарий
0