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Исследователи обнаружили у мышей нейроны, связанные с ощущением голода

Мышь
09:24 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Исследователи обнаружили в гипоталамусе мышей ранее неизвестную группу клеток, регулирующих аппетит.

Ученые из Китая и Сингапура выявили в мышином мозге группу нейронов, которые активируются, когда грызун ощущает голод. По словам исследователей, похожие нейроны есть и у людей, поэтому новые данные можно использовать при изучении нарушений пищевого поведения у человека.

Сегодня известно несколько типов нейронов, связанных с чувством голода. Однако клетки, описанные в новой работе, расположены в регионе мозга, о котором известно не так много. Зона nucleus tuberalis lateralis (NTL) — одна из частей гипоталамуса, регулирующего с помощью гормонов многие функции организма: ощущения голода и жажды, суточные ритмы сна и бодрствования, половое поведение. Известно, что повреждения и патологии NTL у людей приводили к кахексии — состоянию крайнего истощения.

Авторы новой работы исследовали выработку одного из гормонов гипоталамуса соматостатина — сегодня его чаще всего используют для подавления активности гормона роста при лечении опухолей. В процессе работы специалисты обнаружили в NTL мышей особую группу нейронов, выделяющих соматостатин. Выяснилось, что эти нейроны активируются, когда мышь голодна либо после введения «гормона голода» грелина, его уровень в организме поднимается перед приемом пищи. Когда соматостатиновые нейроны NTL грызунов стимулировали оптогенетическими методами, животные съедали больше корма и быстрее набирали вес. Затем исследователи «отключили» эти нейроны — такие мыши ели меньше и прибавляли в весе медленнее, чем контрольная группа. Ученые пришли к выводу, что нейроны NTL участвуют в процессах, регулирующих аппетит.

Дальнейшие исследования покажут, насколько схожи механизмы работы таких клеток у людей и мышей. Если клетки человеческой NTL также регулируют аппетит, это позволит больше узнать о том, как эти нейроны работают сами по себе и взаимодействуют с другими клетками, вовлеченными в такие процессы. В перспективе эти данные помогут создать новые методы лечения ожирения и расстройств пищевого поведения. По оценке ВОЗ, ожирением страдают около 13% взрослого населения Земли.

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Новости науки, Голод, Животные, Исследования, Мыши, Нейроны, Чувство голода.
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