Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

Ученые создали нанолазер, способный менять цвет излучаемого света

Лазер
00:28 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: из открытых источников

Новости науки: Создан первый в своем роде нанолазер-хамелеон, способный изменять цвет излучаемого им света.

Хамелеоны являются весьма удивительными созданиями, за счет использования сложных наномеханизмов их кожа способна менять свой цвет в достаточно широких пределах. Группа исследователей из Северо-Западного университета, взяв за основу принципы, отшлифованные природой за миллионы лет эволюции, создала нанолазер, который, как хамелеон, способен менять цвет излучаемого им света. Данное достижение открывает путь к разработке гибких прозрачных дисплеев, миниатюрных фотоэлектрических приборов, сверхвысокочувствительных датчиков и многого другого.

"Хамелеоны способны изменять цвет своей кожи, управляя расстоянием между нанокристаллами, расположенные на поверхности их кожного покрова" - рассказывает Тери В. Одом (Teri W. Odom), профессор из Северо-Западного университета, - "Такая "краска", основанная по поверхностных наноструктурах, является химически стабильной и устойчивой ко многим неблагоприятным факторам".

Основой нового нанолазера является поддающаяся растягиванию полимерная матрица, на поверхность которой с определенным интервалом помещены металлические наночастицы особой формы. Растяжение матрицы изменяет расстояние между наночастицами, т.е. изменяет размеры оптических резонаторов, что, в свою очередь, приводит к изменению длины волны (цвета) света, излучаемого крошечным нанолазером.

Для того, чтобы изменить цвет лазера, совсем не нужно растягивать его при помощи пинцета, к примеру. Для этого достаточно лишь закрепить его полимерную матрицу на основании пьезоэлектрического кристалла или материала с большим коэффициентом температурного расширения. И в таком случае цветом лазера можно управлять при помощи подаваемых на основание электрических сигналов.

Сама структура нового нанолазера-хамелеона является достаточно надежной, он выдерживает многократную перестройку и имеет весьма высокую чувствительность к растяжению. Эти свойства позволят использовать такие нанолазеры в быстродействующих дисплеях, в схемах фотонных чипов и многоканальных оптических коммуникациях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Излучение, Лазер, Нанотехнологии, Хамелеон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

NASA установит на зонд Parker теплозащитный экран Ученые разрабатывают новую концепцию космических телескопов Ученые сообщили, что на Землю падает космический аппарат

Последние новости

КГГА: киевский метрополитен находится под угрозой закрытия Канадский рэпер Дрейк вновь на вершине Billboard 200 Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус"
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:27 Киевляне подписывают петицию о подземном переходе из метро ВДНХ
20:19 Вратарь сборной Бельгии в шаге от уникального рекорда
20:16 НБУ: денежная масса в Украине возросла
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0