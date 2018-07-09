Такой Землю вы еще не видели.
Что если доставить на орбиту хороший фотоаппарат и попросить космонавтов сделать снимки с длинной выдержкой? Получатся такие завораживающие фотографии. Такой Землю вы еще не видели.
Что если доставить на орбиту хороший фотоаппарат и попросить космонавтов сделать снимки с длинной выдержкой? Получатся такие завораживающие фотографии. Такой Землю вы еще не видели.
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