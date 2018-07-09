Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

NASA установит на зонд Parker теплозащитный экран

Cолнечный зонд
17:00 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Для миссии, в которой космический аппарат приблизится на рекордно близкое расстояние к Солнцу, космическое агентство снабдило зонд Parker новейшей технологией тепловой защиты.

NASA оснастило уникальный космический аппарат теплозащитной системой (Thermal Protection System, TPS) 27 июня 2018 года. Агентство также пригласило представителей СМИ на презентацию уже собранного аппарата, которая пройдет 13 июля на территории Astrotech Space Operations в Тайтусвилле, штат Флорида. Запуск солнечного зонда Parker намечен на 4 августа с базы ВВС США на мысе Канаверал.

TPS представляет собой почти 2,5-метровый тепловой экран, предназначенный для защиты космического аппарата при помощи тени, которую он отбрасывает на зонд. Когда Parker достигнет своей ближайшей к Солнцу точки, температуры могут достигнуть примерно 1,4 тысячи градусов по Цельсию. Тепловой экран примет большую часть тепла на себя, пропуская к аппарату около 30 градусов.

По своей структуре TPS похожа на сэндвич: пеноуглеродное ядро размером около 11,5 сантиметра вмонтировано между двумя панелями из перегретых композитных углеродных материалов. Сторона, обращенная к Солнцу, покрыта белым слоем, разработанным специально для отражения солнечной энергии от теплозащитной системы.

Тепловой экран весит не более 73 килограммов. Его старались сделать максимально легким, так как при достижении зондом свой ближайшей к Солнцу точки он будет двигаться со скоростью почти 700 тысяч км/ч.

Parker приблизится к солнечной короне на 6,2 миллиона километров. Это первая подобная миссия - ни один другой космический аппарат не находился так близко к звезде. Ученые смогут изучить Солнце с самого минимального расстояния в истории.

Зонд использует гравитацию Венеры и облетит ее семь раз на протяжении почти семи лет. В итоге аппарат войдет во внутреннюю орбиту Меркурия. Солнечный зонд Parker поможет ученым узнать о происхождении и эволюции солнечного ветра. А также предоставит информацию, которая поможет экспертам прогнозировать изменения в космическом окружении Земли, влияющие на жизнь и технологии на планете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, зонд Parker, НАСА, солнечный зонд, теплозащитный экран.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые разрабатывают новую концепцию космических телескопов Ученые сообщили, что на Землю падает космический аппарат Популярные мифы о космосе, которые нам навязала поп-культура

Последние новости

Сутки в ООС: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ Улыбка до ушей: забавные комиксы о нашей жизни Вот так выглядят самые красивые и успешные афроамериканки (Фото)
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
19:58 Крушение пассажирского самолета в ЮАР: есть пострадавшие
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0