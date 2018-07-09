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Ученые установили связь между стоимостью свадьбы и риском развода

Свадьба
18:18 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Новое исследование показало, как стоимость свадьбы влияет на риск развода.

Профессора экономики Эндрю Фрэнсис-Тан и Хуго Мьялон провели исследование при участии 3 тысяч мужчин и женщин, чтобы выяснить, как стоимость свадьбы влияет на последующее развитие отношений пары. В результате они выяснили, что чем дороже свадьба - тем выше риск развода в будущем.

Авторы исследования выяснили, что дорогостоящее обручальное кольцо и пышная свадебная церемония, как правило, негативно влияют на семейные отношения пары.

Психологи выяснили, какие пары чаще разводятся 

"Мы выяснили, что пары, которые потратили на обручальное кольцо от 2 до 4 тыс долларов в 1,3 раза чаще разводились в сравнении с теми, кто потратил на кольцо от 500 до 2 тыс долл. То же касается и затрат на саму церемонию. Пары, которые потратили на свадьбу менее 1 тыс долл разводились гораздо реже, чем те, кто потратил более 20 тыс долл", - отметили специалисты, добавив, что парам следует тратить средства на медовый месяц, а не на организацию свадьбы и обручальное кольцо. В частности, результаты исследования показали, что медовый месяц значительно снижает риск развода.

Исследователи установили идеальный возраст для брака 

"Мы выяснили, что медовый месяц положительно влияет на продолжительность брака. И в этом случае высокая стоимость медового месяца связана со значительным снижением риска развода", - подытожили специалисты.

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Новости науки, Брак, Исследование, Отношения, Развод, Свадьба, Стоимость свадьбы.
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