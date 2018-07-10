Ученые смогли вылечить мышей от болезни Паркинсона

Во время болезни Паркинсона развивается тремор, причина которого — накопление белков альфа-синуклеинов в мозге. Ученые из Сеульского университета провели эксперимент на мышах, который показал, что квантовые точки предотвращают аккумуляцию протеинов и улучшают двигательные способности.

Квантовые точки — частицы полупроводникового материала с размером, близким к длине волны электрона в этом материале. Их размер ограничивается считаными нанометрами — это свойство позволяет им проникать через гематоэнцефалический барьер (граница между кровью и нервной тканью).

Испытания на мышах in vivo показали, что графеновые квантовые точки (GQD) связывают альфа-синуклеин, предотвращая его превращение в фибриллы — белки с вытянутой нитевидной структурой, которые способствуют гибели нейронов. Более того, частицы сумели разбить существующие фибриллы на отдельные молекулы. После введения больным мышам инъекции GQD их способность к управлению конечностями улучшилась.

Профессор Бьюнг Хи Хонг (Byung Hee Hong), участвовавший в исследовании, прокомментировал результаты:

«Мы не ожидали, что квантовые точки индуцируют дезагрегацию фибрилл. Трудно сказать, как та же технология отразится на реальных пациентах, чья нервная система намного сложнее. Но мы считаем, что квантовые точки могут помочь в преодолении болезни».

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