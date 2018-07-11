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Ученым удалось заснять "рождение" айсберга в Гренландии (Видео)

Айсберг
05:23 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости науки: От Гренландии откололся шестикилометровый айсберг.

Ученые сняли на видео формирование шестикилометрового айсберга, который откололся от гренландского ледника Хельхейм.

Рождение айсберга было зафиксировано на видео командой исследователей в восточной части Гренландии, сообщает "Новое время" со ссылкой на New Atlas.

"Глобальный подъем уровня моря является неоспоримым и последовательным. И здесь мы можем наблюдать его захватывающее значение", – отмечает ведущий автор исследования Дэвид Холланд, профессор Института математики Нью-Йорка.

Команда наблюдала за краем ледника Хельхейм, одного из крупнейших ледников Гренландии вдоль восточного края Гренландского ледяного покрова.

Ученые внимательно следили за замерзшей рекой в качестве ключевого показателя глобального потепления и повышения уровня моря.

Холланду и его команде удалось захватить драматические кадры процесса, с помощью которого происходит отступление ледника в океан.

Видео показывает 6,4-километровый айсберг, который отрывается от ледника и уходит в море.

"Знание того, каким образом появляются айсберги, являются важным для моделирования, потому что именно айсберги в конечном итоге определяют глобальный подъем уровня моря. Чем лучше мы понимаем, что происходит, тем более точные симуляции мы можем создать, чтобы предсказать и спланировать изменение климата", - подчеркнул Дэвид Холланд.

Событие продолжалось более 30 минут, но ролик был сжат примерно до 90 секунд. Он показывает передний фронт края ледника, а затем перспектива уходит вниз по фьорду. Съемка зафиксировала разнообразие форм возникающих айсбергов.

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Новости науки, Айсберг, Гренландия, Дэвид Холланд, Хельхейм.
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