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Солнечное затмение 2018: кому и чего стоит опасаться в этот день

Солнечное затмение 2018
12:18 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
www.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости науки: В эту пятницу, 13 июля, произойдет частичное солнечное затмение, которое может негативно повлиять на представителей некоторых знаков Зодиака.

Солнечное затмение 13 июля-2018 открывает коридор затмений, который завершится лишь спустя две недели – лунным затмением 27 июля-2018. Солнечное затмение начнется 13 июля, то есть в эту пятницу, в 6:02 по киевскому времени. Правда, украинцы наблюдать его не смогут: это солнечное затмение будет видно лишь в Тасмании, частично в Австралии и Новой Зеландии (на юге этих стран) и еще в восточной части Антарктиды.

Солнечное затмение 13 июля 2018: что можно и чего нельзя делать в этот день

Солнечное затмение 13 июля 2018: чем грозит

Во время солнечного затмения люди часто жалуются на головные и сердечные боли, скачки давления, а также обострения хронических заболеваний. Людям, которые знают за собой подобные слабости, стоит подготовиться к этому заранее: повести нужные процедуры и запастись необходимыми лекарствами.

В дни затмений – любых – традиционно не стоит начинать новые проекты, затевать масштабные дела и планировать путешествия. В это время нужно следить за своими эмоциями – не выплескивать их через край, не затевать ссор и разборок. А главное помнить: "Чтобы найти общий язык – свой нужно немного прикусить", поэтому стоит следить за тем, что и кому говоришь.

Солнечное затмение 2018: когда ожидать и как его пережить

Солнечное затмение 13 июля 2018: в каких знаках и кто в зоне риска

Солнечное затмение 13 июля будет находиться в созвездии Близнецов в проекции на зодиакальный Рак. Именно поэтому, по мнению астрологов, именно Раки больше всего будут подвержены влиянию этого затмения.

Кроме того, в зоне риска находятся Козерог, Лев и Водолей. Этим четверым знакам не советуют делиться своими планами с окружающими, да и вообще лучше избегать лишнего общения в эти дни. Им советуют строить планы (идеи будут бурлить в их головах) – а вот с их реализацией лучше подождать до лучших времен (особенно это касается вопросов финансовых).

В конце июля украинцы смогут наблюдать лунное затмение

Солнечное затмение 13 июля 2018: что делать

Астрологи рекомендуют всем знакам Зодиака провести день солнечного затмения 13 июля-2018 в спокойной обстановке и среди позитивных людей, по возможности занимаясь любимым делом. Также в этот период лучше заняться долгосрочным планированием. И все свои планы записывать – дабы визуализировать свои мечты. 

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