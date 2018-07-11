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Найден старейший отрывок "Одиссеи" Гомера

"Одиссея" Гомера
15:29 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Табличка с текстом поэмы была найдена во время раскопок в Олимпии.

Греческие и немецкие археологи обнаружили глиняную табличку, на которой, предположительно, содержится старейший отрывок "Одиссеи" Гомера. Как сообщает министерство культуры Греции, находка была сделана во время раскопок в Олимпии. На глиняной табличке содержится 13 строк из 14 песни поэмы (речь Одиссея к Эвмею).

По мнению исследователей, табличка была изготовлена до ІІІ века нашей эры. Вместе с тем, ученые подчеркивают, что это только предварительная оценка, но она позволяет говорить о том, что на табличке содержится древнейший отрывок из эпоса Гомера, который сохранился до наших дней. В министерстве культуры отметили, что находка в любом случае является "важнейшим археологическим, изобразительным, литературным и историческим экспонатом".

"Одиссея" — вторая поэма наряду с "Илиадой", автором которой считают греческого поэта Гомера. В ней описаны 10-летние скитания царя Итаки Одиссея на пути домой.

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Новости науки, Археологические раскопки, Гомер, Илиада, Одиссея.
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