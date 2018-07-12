Земля оказалась под ударом новой волны магнитных бурь

За данными Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований в четверг, 12 июля, на протяжении дня магнитные бури достигнут силы в 1 балл, а с 21-го часа их мощность возрастет до 2 баллов. С 3 часов ночи на 13 июля и в течение дня в пятницу геомагнитные возмущения будут слабо ощущаться, ведь их сила составит 1 балл, пишет "Экспресс онлайн", ссылаясь на

С 18 часов 13 июля солнечная активность немного возрастет, поэтому усилится и мощность геомагнитной бури — до 2 баллов, что означает "небольшие возмущения". Такая ситуация продержится до 3 часов ночи на 14 июля.

После этого мощность упадет до 1 балла, а с 18.00 в субботу вырастет до 2 баллов. По данным метеорологов, вероятность возникновения активной магнитной бури сегодня составляет 15%, в пятницу и субботу — 10%. Напомним, что в дни магнитных бурь у метеозависимых людей усиливается головная боль, начинаются проблемы с давлением, сердцем и сном. Возможны головокружение, слабость, перепады настроения. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и употреблять много воды.