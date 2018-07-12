Вскоре на Земле случится частичное солнечное затмение

В ночь на 13 июля жители некоторых регионов Земли смогут наблюдать частичное солнечное затмение.

Затмение уникально, поскольку, по данным NASA, предыдущее солнечное затмение, выпавшее на пятницу, 13, было в декабре 1974 года, а следующее не повторится до сентября 2080 года.

Отмечается, что протяженность затмения составит один час и четыре минуты. Лучше всего его можно будет наблюдать в городе Хобрат, Тасмания, где Луна скроет примерно 35% диаметра Солнца. На южном побережье Австралии также можно будет наблюдать за затмением, но тут Луна скроет менее четверти диска Солнца.

Жители Украины наблюдать за явлением не смогут. По киевскому времени солнечное затмение начнется 13 июля в 4:48, максимального апогея достигнет в 6:02.