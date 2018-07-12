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Появление "горячих юпитеров" связано с размерами протопланетного диска

Горячий юпитер
22:01 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Судьба планеты зависит от массы и плотности протопланетного облака.

Астрономы из Университета Сентрал-Ланкашир и Нагойского университета провели моделирование рождения и первых этапов эволюции газовых гигантов и заявили о том, что появление "горячих юпитеров" и их судьба зависит от массы и плотности протопланетного диска.

В ходе исследования ученые использовали суперкомпьютер UK DiRAC. Расчеты подтвердили гипотезу о том, что с течением времени газовые гиганты могут мигрировать ближе к звезде. Однако была показана и возможность обратного процесса — смещения планеты на более дальнюю орбиту, что вполне могло происходить и в ранней Солнечной системе.

Молодые газовые гиганты, появившиеся в массивном и нестабильном протопланетном диске, испытывают давление, выталкивающее их прочь от звезды, и в большинстве случаев смещаются на орбиты радиусом в 10-40 орбит Юпитера.

На таком большом расстоянии они получают слишком мало излучения и неразличимы современными телескопами. Но в более легком, разреженном и спокойном облаке планеты мигрируют к материнской звезде — часто погибая от слишком тесного сближения, но иногда оставаясь на невысокой орбите и превращаясь в "горячие юпитеры".

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Новости науки, Астрономы, Горячий юпитер, Диск, Масса, Облако, Протопланетный диск, Размер.
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