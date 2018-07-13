Ученые нашли источник нейтрино сверхвысоких энергий

Главной научной интригой этой недели стало заявление Национального научного фонда США о том, что в четверг состоится пресс-конференция, на которой астрофизики поделятся с общественностью открытием, сделанным благодаря нейтринной обсерватории IceCube.

Как оказалось, темой конференции было обнаружение источника нейтрино сверхвысоких энергий — сверхмощных космических лучей. Согласно представленным выводам, их могут порождать так называемые блазары. Это компактные квазары, связанные с предполагаемыми сверхмассивными черными дырами в центрах активных гигантских эллиптических галактик. Полученные результаты уже успели назвать новым этапом развития многоканальной астрономии, подтверждающим гипотезу, ранее высказанную рядом специалистов.

По словам научного руководителя коллаборации IceCube Франциса Хальзена (Francis Halzen), многие ученые достаточно скептично относились к этой версии. Однако сейчас, по мнению исследователя, стало совершенно очевидно, что блазары — "мощнейшие фабрики разогнанных протонов".

Открытие имеет довольно длительную историю. Еще в сентябре 2017 года детекторы нейтринной обсерватории IceCube были «прошиты» нейтрино сверхвысоких энергий. Находка космического происхождения заинтересовала научный мир, так что за точкой, откуда она предположительно появилась, начали следить наземные и космические телескопы, включая знаменитый "Хаббл".

Вскоре космический гамма-телескоп «Ферми» выявил рядом с этой областью источник явления, которым оказался блазар TXS 0506+056. Он расположен в созвездии Ориона и удален от Земли приблизительно на 4,33 миллиарда световых лет. Ученые сомневаются, что совпадающие траектория движения нейтрино сверхвысоких энергий и положение блазара — всего лишь случайность. Последующие проверки показали, что в 2014-2015 годах TXS 0506+056 также переживал всплеск активности и земные детекторы в это время тоже фиксировали нейтрино.

В целом открытие позволит астрофизикам лучше разобраться в природе сверхмощных космических лучей, а также усовершенствовать методики наблюдения за ними.