Ученые рассказали о последней трапезе Эци

Ученые из итальянского исследовательского центра EURAC описали диету "ледяного человека", мумия которого была найдена в Альпах в конце ХХ века. Как сообщает Naked science, оказалось, что перед смертью Эци съел исключительно жирное мясо горных козлов. Отмечается, что ученым только недавно удалось добраться до желудка Эци, поскольку в процессе мумификации он сместился со своего привычного положения.

Ученые провели компьютерную томографию останков и локализовали желудок, который оказался прижатым к легким. Исследователям пришлось частично разморозить мумию для того, чтобы добраться до содержимого желудка, а затем изучили образцы под микроскопом. Кроме того, исследователи также идентифицировали встречающиеся в них фрагменты ДНК.

Оказалось, что перед смертью Эци съел мясо оленя и горного козла, но основную часть рациона составлял козий жир. Предположительно, "ледяной человек" хорошо понимал питательное значение жиров, поэтому выбрал такую пищу перед подъемом на высоту. Обнаружены также были следы пшеницы и папоротникового орляка.

Авторы отмечают, что, несмотря на широкое применение орляка в традиционной кулинарии, это растение токсично. Возможно, впрочем, что Эци его не ел, а лишь заворачивал еду в его листья. Возможно также, что папоротник использовался в качестве медицинского средства, чтобы избавиться от паразитов, предыдущие исследования действительно обнаружили в его кишечнике круглых червей.

Эци – старейшая из известных науке европейских мумий: ее возраст составляет 5300 лет. "Ледяной человек" был найден группой туристов в Эцтальских Альпах в 1991 году. Из-за хорошей сохранности мумии эксперты сначала предположили, что перед ними погибший альпинист, и лишь потом выяснилось, что находка принадлежит медному веку. На момент смерти Эци было 45 лет (что очень немало для человека того времени). Ученые предполагают, что причиной гибели стала стрела, пущенная в плечо. Из-за того, что наконечник вонзился очень глубоко, "ледяной человек" не смог его вытащить.