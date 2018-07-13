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Ученые раскрыли текст Базельского папируса

Базельский папирус
15:00 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Папирус оказался медицинским документом.

Ученые из Университета Базеля смогли раскрыть тайну Базельского папируса, который был найден в XVI веке и текст которого оставался загадкой для ученых. Как сообщается на сайте учреждения, оказалось что папирус является медицинским документом, который, скорее всего, был написан древнеримским медиком Галеном.

На данный момент в собственности Базельского университета находятся 65 различных документов, написанных на пяти языках, которые были переданы учреждению в 1900 годах для обучения студентов. Базельский папирус оставался загадкой для исследователей, поскольку обе его стороны покрывала зеркальная надпись, которую ученые не могли расшифровать.

Теперь же исследователи просканировали его ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями и установили, что это не один папирус, как считалось ранее, а целая группа, которая была склеена вместе. Исследователи расклеили листы и впервые смогли прочитать текст.

"Это сенсационное открытие. Большинство бумаг — письма, контракты и рецепты. Теперь текст можно прочитать, и он очень ценный. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что он посвящен медицине и датируется периодом поздней античности. В нем говорится об "истерическом апноэ", - заявила профессор древней истории Сабина Хьюбнер.

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Новости науки, Базельский папирус, Папирус, Текст, Ученые.
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