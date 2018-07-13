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Ученые нашли новую потенциальную супербактерию

Супербактерии
16:15 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Эксперты Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ (BASHH) обнаружили нового кандидата в супербактерии.

Микроорганизмы, выработавшие устойчивость к большинству известных антибиотиков, в том числе средствам "последнего резерва". По мнению исследователей, такие свойства вскоре может приобрести бактерия Mycoplasma genitalium (M. genitalium). Новые рекомендации по терапии заболеваний, связанных с бактерией, опубликованы на сайте BASHH.

M. genitalium обитает в органах мочевыделительной и репродуктивной систем, она передается от человека к человеку во время полового акта. Бактерия может вызывать воспаления различных органов: уретры, матки, фаллопиевых труб. Исследования показывают, что инфекции, вызванные бактерией, могут быть фактором развития бесплодия.

Бактерии M. genitalium известны с 1980-х, за это время они успели выработать устойчивость ко многим антибиотикам. Симптомы вызванных ими заболеваний легко спутать с проявлениями инфекций, возникших из-за других бактерий, например хламидий. Именно эта особенность делает M. genitalium потенциальной супербактерией: микоплазма уже успела стать устойчивой ко многим средствам, эффективным при хламидиозе (например, азитромицину). У пациентов с M. genitalium эти антибиотики почти не облегчают симптомов и одновременно делают микоплазму все менее чувствительной к лекарствам.

Специалисты BASHH считают, что замедлить этот процесс поможет тестирование на M. genitalium для пациентов с уретритом и симптомами, характерными для сальпингита, воспаления фаллопиевых труб. Сейчас такие анализы проводятся не всегда: в некоторых странах, включая США, одобрены лишь немногие типы тестов на M. genitalium и врачи редко рекомендуют их пациентам. Такое тестирование особенно важно для женщин, планирующих беременность: не выявленная вовремя инфекция, связанная с M. genitalium, может стать причиной бесплодия.

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Новости науки, Mycoplasma genitalium, Бактерии, ЗППП, мультирезистентные бактерии, Супербактерии, устойчивость к антибиотикам, Ученые.
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