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Новости: Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
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Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид

НАСА
01:04 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: Ученые регулярно открывают новые астероиды неподалеку от Земли.

В июне астрономы были ошеломлены своей внезапной находкой. Они изучили околоземной астероид 2017 YE5, который в итоге оказался двумя астероидами, вращающимися друг вокруг друга. Об этом NASA заявило 12 июля 2018 года.

Небольшие астероиды нашли с помощью трех радиотелескопов. Они испускают лучи радиоволн в сторону ближайших астероидов и ждут отражения сигнала. Астрономы могут использовать полученные сигналы, чтобы понять, какую форму имеет астероид. В случае 2017 YE5 ученые обнаружили: то, что им казалось двумя долями одного астероида, — на самом деле два отдельных тела, совершающих оборот друг вокруг друга каждые 20-24 часа.

Это действительно удивительная находка, так как обе части астероида практически одинакового размера — примерно 900 метров в поперечнике. Пока что ученым удалось обнаружить всего три другие «идеальные» пары. Большинство двойных астероидов отличаются размерами, где одна половина затмевает другую.

Новые наблюдения за 2017 YE5 раскрыли еще одну удивительную особенность астероида: камни не идентичны. Одна его половина выглядит гораздо темнее другой. Это может означать, что они отличаются по составу или по текстуре.

Однако может пройти много времени, прежде чем ученым удастся раскрыть какие-либо тайны этой пары. Новые наблюдения воспользовались максимальным приближением астероида к Земле, когда он пролетал на расстоянии примерно шести миллионов километров от нас. Следующее такое сближение произойдет более чем через 170 лет.

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Новости науки, Астероид, Космос, НАСА, Наука, Новости науки.
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