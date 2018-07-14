Исследователи объяснили причину бедности людей искусства

Особенности мозга мешают творческим людям зарабатывать большие деньги. Исследователи из Геттингенского медицинского центра провели следующий эксперимент.

Добровольцев, принимавших участие в эксперименте, разделили на две группы. В первой были художники, фотографы, скульпторы, музыканты и актеры, во второй – страховые агенты, администраторы, инженеры.

Во время эксперимента, участникам показывали несколько изображений, на которых нужно было найти определенные цвета и нажать на кнопку.

За зеленый цвет участникам давали 30 евро, а других ничего. В процессе тестирования мозг участников сканировали с помощью аппарата МРТ.

Исследователи пришли к выводу, что мозг творческих людей проявляет интерес только к самому процессу, не принимая во внимание материальное вознаграждение. Также творческие люди могут работать гораздо лучше, когда знают, что получат за это деньги.