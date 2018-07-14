Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 15.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина за год поднялась на семь ступенек в рейтинге инновационных стран
Украина за год поднялась на семь ступенек в рейтинге инновационных стран
Новости: В Москве отменили показ фильма "Донбасс" украинского режиссера Лозницы
В Москве отменили показ фильма "Донбасс" украинского режиссера Лозницы
Новости: Капитан сборной Бельгии: Самое время сменить клуб
Капитан сборной Бельгии: Самое время сменить клуб
Новости: Археологи нашли редкий череп пиренейского мастодонта
Археологи нашли редкий череп пиренейского мастодонта
X

Ученые разгадали тайну марсианской воды

Марс
18:49 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Физики определили, что раньше на Марсе периодически шли ливни.

Марсианскую поверхность разрезают каналы от некогда существовавших потоков воды. Международная команда ученых сравнила их геометрию с земными протоками и пришла к выводу, что четыре миллиарда лет назад на Красной планете выпадали осадки. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Ранее существовали две версии происхождения каналов. Первая: они появились в ходе таяния льдов во время вулканической активности. Вторая: их образовала дождевая вода. От того, какая теория верна, зависят выводы об истории климата планеты.

Ученые изучали углы, при которых потоки воды ветвились, и сравнивали их с земными источниками. Они обнаружили, что углы эти маленькие (в среднем 40 градусов) и напоминают те, которые образуются в засушливых регионах — например, в пустыне Аризоны. Там же, где реки постоянно возобновляют ток, углы разветвлений намного шире. Поэтому ученые исключили влияние грунтовых вод и решили, что марсианские потоки появились после обильных дождей.

По оценкам исследователей, условия, встречающиеся сегодня в засушливых регионах Земли, преобладали на Марсе четыре миллиарда лет назад и длились около двухсот миллионов лет. Как утверждает автор исследования Хансйорг Сейболд (Hansjörg Seybold), с исчезновением атмосферы улетучивалась и вода. Он считает, что она испарилась в космос и до сих пор может находиться рядом с Марсом. Правдоподобность этой гипотезы еще предстоит проверить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Ливни, Марс, марсианская вода, НАСА, Наука, Тайна.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид Ученые нашли новую потенциальную супербактерию Ученые раскрыли текст Базельского папируса

Последние новости

Ученые назвали главную опасность бюстгальтера Спортивные красотки с шикарными формами, мимо которых не пройдешь (Фото) Невероятный голепад: "Эвертон" отгрузил 22 гола в ворота противника (Видео)
Сегодня читают
01 Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
02 Трамп поделился с Туском своим мнением касаемо Украины
03 Надя Дорофеева опубликовала горячий снимок со съемок клипа "Глубоко..."
04 Реал сделал заявление по Неймару
05 Ученые разгадали тайну марсианской воды
Новости сегодня
04:18 Очаровательная шведка Майя Нильссон - жена защитника "МЮ" Линделефа (Фото)
03:53 Правоохранители разоблачили подпольную нарколабораторию в Мариуполе
03:45 Невероятно красивое место! Залипье - самая яркая деревня Польши (Фото)
03:04 Как отдыхали американские солдаты во время войны во Вьетнаме (Фото)
02:41 Трагическое ДТП под Одессой: в результате аварии погиб ребенок
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Долгожданный мир: Президент Эритреи на три дня прибыл в столицу Эфиопии
Президент Эритреи на три дня прибыл в столицу Эфиопии
Новости: Израиль нанес массированный авиаудар по Сектору Газы
Израиль нанес авиаудар по Сектору Газы
Новости: В Харькове автомобиль сбил коляску с младенцем
В Харькове автомобиль сбил коляску с младенцем
Новости: Психологи назвали главные страхи мужчин
Психологи назвали главные страхи мужчин
Добавить комментарий
0