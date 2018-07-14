Ученые разгадали тайну марсианской воды

Марсианскую поверхность разрезают каналы от некогда существовавших потоков воды. Международная команда ученых сравнила их геометрию с земными протоками и пришла к выводу, что четыре миллиарда лет назад на Красной планете выпадали осадки. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Ранее существовали две версии происхождения каналов. Первая: они появились в ходе таяния льдов во время вулканической активности. Вторая: их образовала дождевая вода. От того, какая теория верна, зависят выводы об истории климата планеты.

Ученые изучали углы, при которых потоки воды ветвились, и сравнивали их с земными источниками. Они обнаружили, что углы эти маленькие (в среднем 40 градусов) и напоминают те, которые образуются в засушливых регионах — например, в пустыне Аризоны. Там же, где реки постоянно возобновляют ток, углы разветвлений намного шире. Поэтому ученые исключили влияние грунтовых вод и решили, что марсианские потоки появились после обильных дождей.

По оценкам исследователей, условия, встречающиеся сегодня в засушливых регионах Земли, преобладали на Марсе четыре миллиарда лет назад и длились около двухсот миллионов лет. Как утверждает автор исследования Хансйорг Сейболд (Hansjörg Seybold), с исчезновением атмосферы улетучивалась и вода. Он считает, что она испарилась в космос и до сих пор может находиться рядом с Марсом. Правдоподобность этой гипотезы еще предстоит проверить.