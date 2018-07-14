Археологи разыскали уникальную находку во время раскопок в Англии

Археологи обнаружили недалеко от Вала Адриана на западе Англии загадочную бронзовую руку. Рука, размеры которой напоминают детскую, была найдена археологами во время раскопок древнеримской крепости Виндоланда.

Находка была обнаружена рядом с храмом, посвященным Юпитеру Долихену. Он является частью крепостной стены и датируется ІІІ веком нашей эры. По мнению исследователей, рука была изготовлена между 208 и 212 годами нашей эры.

"Культ Юпитера Долихена – один из самых "таинственных" восточных культов, который прекратил свое существование во время принятия христианства в Римской империи. Что мы знаем наверняка, так это то, что культ был связан с погодой и обработкой металла", — заявил Андрю Бирли, директор раскопок в форте Виндоланда.

Изначально рука была оснащена вставкой, которая была встроена в ладонь. Как отмечают ученые, Юпитер Долихен, как правило, изображался держащим в вытянутой руке молнию. Открытая рука символизирует защиту и благополучие.