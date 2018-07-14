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Исследователи назвали мутации новым механизмом эволюции

Мутации
21:20 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Исследователи узнали, как изолированные популяции становятся разными видами.

Ученые из Орегонского государственного университета определили механизм, с помощью которого изолированные популяции одного вида приобретают репродуктивную несовместимость и становятся разными видами. По мнению исследователей, таким механизмом могут быть митохондриальные мутации.

В ходе исследования ученые провели секвенирование генома тихоокеанского ракообразного Tigriopus californicus. Животное является модельным организмом внутривидовой дифференциации из-за географической изоляции, которая считается ранней стадией появления новых видов. Ученые проанализировали изменения, происходящие как в митохондриальном, так и в ядерном геномах.

В результате было установлено, что популяции Tigriopus californicus отличаются друг от друга мутациями в генах митохондрий. ДНК этих органелл тесно взаимосвязана с ДНК в ядре клеток, поэтому генетические изменения в митохондриях могут вызвать снижение метаболической эффективности клетки. В результате гибридное потомство, полученное при скрещивании популяций, страдает от снижения производства АТФ, медленного развития и низкой плодовитости.

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Все по теме:

Новости науки, Генетика, Исследования, механизм эволюции, Мутации, Наука, Ученые, Эволюция.
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1 Комментарий
  • алекс 14.07.2018 21:45

    это уже давно известно

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