Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 15.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Автокефалия является одним из столпов мировой геополитики
Порошенко: Автокефалия является одним из столпов мировой геополитики
Новости: В "Нафтогазе" рассказали, что хотят предложить на переговорах по транзиту газа
"Нафтогаз" рассказал, что предложит на переговорах с ЕС и РФ
Новости: Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2018
Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2018
Новости: Летние книги об истории настоящего и прошлого
Летние книги об истории настоящего и прошлого
X

Археологи нашли редкий череп пиренейского мастодонта

Археологи нашли редкий череп пиренейского мастодонта
04:44 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Окаменелость скрывал у себя три года нашедший ее фермер, который боялся, что его "потревожат" археологи.

В 2014 году французский фермер, живущий недалеко от Тулузы, отыскал у себя на территории сохранившийся череп предка слона. Побоявшись, что его начнут «беспокоить» любители древностей, он скрыл находку и тайком хранил у себя ископаемое. Однако, не зная, что с ним делать, он все же связался с Тулузским музеем и отдал сотрудникам череп.

По словам специалистов, кость принадлежит виду пиренейских мастодонтов Gomphotherium pyrenaicum. Длина черепа составляет 1,6 метра. Его возраст оценивается от 11 до 13 миллионов лет. Он слишком старый, чтобы получить из него образец ДНК. Этот вид гомфотериев (род хоботных) примечателен тем, что, помимо двух бивней, выходящих из верхней челюсти, он еще имел два клыка в нижней. Эти клыки достигали в длину 80 сантиметров, обладали плоской формой и, возможно, использовались для выкапывания корней.

Куратор музея Френсис Дюрантон (Francis Duranthon) рассказал, почему находка стала сенсацией для археологов:

«Я охотился за этим видом 35 лет, а мой профессор — он уже умер — искал его в течение 50 лет. Это фантастическое открытие. Полный череп вместе с нижней челюстью встречается очень редко, а для этого вида — так и вообще единственный в мире. Открытие доказывает, что огромные мастодонты ходили в этой части Европы 11 миллионов лет назад».

Сейчас череп перевезли в лабораторию. Там его предстоит очистить от окаменевшей породы «сантиметр за сантиметром». Сотрудники музея предполагают, что для полного очищения им потребуется от шести до девяти месяцев.

Ранее единственным доказательством существования Gomphotherium pyrenaicum считались четыре зуба, найденные в 1857 году.

В марте генетики установили, какие млекопитающие выжили после исчезновения динозавров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Археология, Мастодонт, Наука, Новости науки.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Стало известно, каким был последний ужин "ледяного человека", жившего 5300 лет назад Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид Ученые нашли новую потенциальную супербактерию

Последние новости

Известный певец женился на модели Алене Гавриловой Спортивные красотки: в Киеве велопарадом проехали более 500 девушек (Фото) Лучшие бомбардиры ЧМ-2018 накануне финала
Сегодня читают
01 Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
02 Трамп поделился с Туском своим мнением касаемо Украины
03 Надя Дорофеева опубликовала горячий снимок со съемок клипа "Глубоко..."
04 Гороскоп на сегодня, 15 июля 2018: все знаки зодиака
05 Денисовой прислали письмо из РФ о состоянии здоровья Сенцова
Новости сегодня
13:31 На Закарпатье сотрудники ГПСУ со стрельбой задержали 3 нелегалов
13:24 Зена уже не та: поклонники шокированы внешним видом Люси Лоулесс
13:23 Слова Пакьяо после победы над Матиссе
13:21 Премьер Гаити ушел в отставку из-за протестов против повышения цен на бензин
13:09 В Луганске горняков вытащили из обесточенной шахты
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев
Сегодня отмечается День украинских миротворцев
Новости: В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
Новости: Зубко сетует, что на подготовку к зиме на местах тратится слишком мало средств
Зубко рассказал о подготовке к отопительному сезону
Новости: Эксперты назвали самые красивые смартфоны
Эксперты назвали самые красивые смартфоны
Добавить комментарий
0