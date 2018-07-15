https://telegraf.com.ua/files/2018/07/9348b39d2e93-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/4251376-issledovateli-vyiyasnili-kak-letnie-kanikulyi-vliyayut-na-detey.html
Исследователи выяснили, как летние каникулы влияют на детей
Новости науки: Родители разрешают детям употреблять в 5 раз больше сахара в виде мороженого и сладких напитков во время летних каникул, чем в другие месяцы.
Об этом свидетельствуют данные опроса тысячи пап и мам в Великобритании, имеющих детей в возрасте до 17 лет. Именно мороженое и сладкие напитки, которые активно позволяют употреблять детям летом, представляют наибольшую угрозу для детского здоровья. Менее 10% опрошенных родителей побудили своих детей употреблять овощи и фрукты.
"Современные дети не могут жить без большого количество так называемых "пустых калорий", которыми они лакомятся в школе и дома", – отмечают авторы опроса. Именно во время летних каникул родители имеют наилучшую возможность скорректировать питание ребенка.
Telegraf.com.ua