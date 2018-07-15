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Исследователи выяснили, как летние каникулы влияют на детей

Летние каникулы
19:16 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Родители разрешают детям употреблять в 5 раз больше сахара в виде мороженого и сладких напитков во время летних каникул, чем в другие месяцы.

Об этом свидетельствуют данные опроса тысячи пап и мам в Великобритании, имеющих детей в возрасте до 17 лет. Именно мороженое и сладкие напитки, которые активно позволяют употреблять детям летом, представляют наибольшую угрозу для детского здоровья. Менее 10% опрошенных родителей побудили своих детей употреблять овощи и фрукты.

"Современные дети не могут жить без большого количество так называемых "пустых калорий", которыми они лакомятся в школе и дома", – отмечают авторы опроса. Именно во время летних каникул родители имеют наилучшую возможность скорректировать питание ребенка.

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Новости науки, Дети, Исследование, Летние каникулы, Психологи, Родители.
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