Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Хантсман: Маловероятно, что Трамп изменит свою позицию по Крыму
Хантсман: Маловероятно, что Трамп изменит свою позицию по Крыму
Новости: Победа Франции на ЧМ-2018: Полиция Парижа сообщает о столкновениях с хулиганами
В Париже произошли столкновения между полицией и хулиганами
Новости: Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
Новости: "Кто ты?": одна из премьер Одесского международного кинофестиваля
"Кто ты?": одна из премьер Одесского международного кинофестиваля
X

Орбита Земли засорена обломками ракет и спутников

Космический мусор.
08:18 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Мусор, создан человеческой рукой, тоннами летает в космосе.

По состоянию на июнь 2018 года на орбите Земли уже собралось более 7 тонн космического мусора. Это отработанные ступени ракет, обломки старых спутников и тому подобное.

Об этом заявляет астроном из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл.

По его словам, космический мусор – реальная угроза, ведь при столкновении нескольких крупных объектов запустится цепная реакция, которая может уничтожить все спутники на орбите.

Сейчас уже есть несколько теорий, которые помогут решить проблему загрязнения в космическом масштабе. Так, компания SpaceX запустила на Международную космическую станцию прототип аппарата RemoveDEBRIS для сбора космического мусора. Аппарат ловит мусор специальной сетью и гарпуном.

Одновременно время китайские ученые работают над созданием космического лазера, который должен расщепить крупные куски космического мусора на меньшие.

Еще одно решение предлагает сингапурский стартап Astroscale. Разработчики готовят спутники для "космоловли" на околоземной орбите. Эти устройства с помощью магнита будут притягивать к себе космический мусор, а затем сгорят в атмосфере.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Астрономия, Космос, Мусор, Наука, Тонна.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые разгадали тайну марсианской воды Специалисты обнаружили древнюю окаменелость Исследователи объяснили причину бедности людей искусства

Последние новости

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2018: все знаки зодиака СМИ: сотрудники ГРУ были причастны к отравлению Скрипалей Афганистан с помощью Австралии получит американские вертолеты
Сегодня читают
01 Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал англичанин Кейн
02 Брат пострадавшего в Эймсбери рассказал, что "Новичок" был во флаконе от духов
03 Деми Мур высмеяла брак с Брюсом Уиллисом
04 Новый клуб Ярмоленко побил трансферный рекорд
05 Во время финала ЧМ-2018 на поле выбежали участницы Pussy Riot (Видео)
Новости сегодня
08:28 У президента Финляндии назвали место встречи Трампа и Путина
08:11 За летний сезон в Украине утонули уже 70 человек
08:07 Американская певица случайно обнажила грудь на сцене
08:01 И смех, и слезы: женщины, которые не знают меры в гламуре
07:51 На улицах Канзас-Сити произошла перестрелка: ранены полицейские
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Карабах: Пашинян приказал войскам быть готовыми к провокациям
Карабах: Пашинян приказал войскам быть бдительными
Новости: Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Новости: Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости: Рецепт дня: брауни с темным шоколадом
Рецепт дня: брауни с темным шоколадом
Добавить комментарий
0