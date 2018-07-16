Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кабмин и Рада согласуют закон об ответственности за контрабанду на границе
Кабмин и Рада согласуют закон об ответственности за контрабанду на границе
Новости: В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
Новости: Гассиев вылетел в Москву на бой с Усиком
Гассиев вылетел в Москву на бой с Усиком
Новости: Ученые показали редкий снимок центра Галактики
Ученые показали редкий снимок центра Галактики
X

Ученые показали редкий снимок центра Галактики

Телескоп MeerKAT
11:25 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: В Южной Африке официально запустили в работу радиотелескоп MeerKAT и представили его первый снимок.

Южноафриканские телескопы массива MeerKAT в будущем войдут в состав крупнейшего в мире радиоинтерферометра Square Kilometre Array (SKA). Запуск системы запланирован на середину 2020-х годов, а в ЮАР расположится лишь ее центральная часть: дополнительные антенны интерферометра будут возведены в ЮАР и других странах, вплоть до Великобритании и Австралии. Действуя как единая система, тысячи «тарелок» обеспечат разрешение в десятки раз превосходящее все существующие аналоги.

Пока же в Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (South African Radio Astronomy Observatory, SARAO) открыто «ядро» будущего интерферометра — 64 радиоантенны диаметром более 13 метров, установленные в засушливой гористой местности Кару на севере ЮАР. По сообщению SKA South Africa, стоимость только этой части составила 330 миллионов долларов. Демонстрируя возможности своего нового инструмента, руководитель научных работ на SARAO Фернандо Камило (Fernando Camilo) представил его первый снимок.

Изображение зафиксировало уникальные детали сверхмассивной черной дыры, находящейся от нас в 25 тысячах световых лет в направлении созвездия Стрелец, в центре нашей Галактики, и набирающей массу в 4,3 миллионов масс Солнца. Панорама охватывает пространство примерно в 1000 х 500 световых лет, а цвета на изображении соответствуют интенсивности радиосигнала, от слабого красного до ярко-белого.

На картинке можно различить находящиеся тут же останки сверхновых и филаменты излучающего вещества. Природа этих филаментов остается неизвестной, однако сама возможность различить их в таких деталях дает ценную информацию о магнитных полях, окружающих активный центр Млечного Пути.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Галакика, Наука, Снимок, Телескоп, Телескоп MeerKAT, Фотография.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Археологи разыскали уникальную находку во время раскопок в Англии Ученые разгадали тайну марсианской воды Специалисты обнаружили древнюю окаменелость

Последние новости

НБУ усовершенствовал методику учета ПИИ Эксперты рассказали, что нашли метод профилактики рака Удивительные снимки родственников, показывающие всю силу генов (Фото)
Сегодня читают
01 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
02 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
03 Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал англичанин Кейн
04 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
05 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
Новости сегодня
12:57 Турчинов отметил пользу отказа украинского ОПК от российского рынка
12:55 Мода 2018: пляжные вещи, которые вышли из моды в этом году (Фото)
12:48 Пеле: Если Мбаппе продолжит так играть, мне придется достать свои бутсы
12:33 Эмма Уотсон побывала на теннисном турнире в стильном наряде
12:29 Сын погибшей от "Новичка" просит Трампа о справедливости
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Новости: Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости: Медики рассказали, как кухонные полотенца влияют на здоровье
Медики рассказали, как кухонные полотенца влияют на здоровье
Добавить комментарий
0