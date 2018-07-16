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Ученые нашли в Египте древнюю мастерскую

Погребальная мастерская
12:24 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Возраст находки оценивается в 2,5 тысячи лет.

Археологи обнаружили в районе некрополя Саккара в Мемфисе погребальную мастерскую и вал, который использовался для массового захоронения. По мнению исследователей, находка принадлежит к периоду Позднего Царства и датируется примерно 664-404 годами до нашей эры.

Археологам удалось обнаружить серебряную позолоченную маску для мумии, ритуальные сосуды, в которых хранили извлеченные из тела органы, и глиняные и фаянсовые чаши. Предполагается, что артефакты будут выставлены на обзор в Большом египетском музее, который откроется в конце 2018 года. Кроме того, исследователи нашли материалы, которые использовались для бальзамирования.

Внутри вала, глубиной около 30 метров, были обнаружены несколько мумий, деревянных гробов и саркофагов. Вал состоит из погребальных комнат, которые располагаются по обе стороны вырезанного прохода.

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Все по теме:

Новости науки, Археология, Египет, Мастерская, Наука, погребальная мастерская, Раскопки, Саркофаг.
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