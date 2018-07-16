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После мощного землетрясения в Мексике обнаружили руины древнего храма

Руины древнего храма
18:26 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Храм был построен между 1150 и 1200 годом.

Археологи обнаружили древних храм ацтеков, который был скрыт в пирамиде Теопанцолко в центральной Мексике.

Находка была сделана во время изучения последствий мощного землетрясения, которое произошло в стране в 2017 году.

Землетрясение магнитудой 7,1 стало причиной смерти 350 человек, его эпицентр находился к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 120 километрах от Мехико. Стихийное бедствие вызвало разрушения в штате Морелос, где находится ацтекская пирамида Теопанцолко, посвященная богу дождя Тлалоку и богу войны Уицилопочтли.

Найденный храм относится к среднему постклассическому периоду, он был сооружен между 1150 и 1200 годом. В ширину постройка достигает шести метров, а в длину — четырех метров. Она была создана людьми культуры Тлаюика, населявшими центральную Мексику за несколько столетий до и во время прибытия испанских колонизаторов на материк.

По мнению ученых, древний храм может быть самым ранним, на сегодняшний день, свидетельством заселения территории современного штата Морелос — это важная находка, которая представляет собой очень раннюю стадию ацтекского периода.

Отмечается, что то, что храм был построен внутри пирамиды, не стало неожиданностью для ученых, поскольку в древности это была достаточно распространенная практика. Из-за влаги покрытие стен храма было разрушено, но исследователям удалось извлечь несколько образцов для анализа. Кроме того, внутри храма также нашли курильницу и осколки керамических изделий.

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Новости науки, Археологи, Землетрясение, Мексика, Находка, Руины, Храм.
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