Туринскую плащаницу считают подделкой

Судмедэксперт Маттео Боррини и химик Луиджи Гарлашелли заявили о том, что Туринская плащаница – четырехметровое льняное полотно, в которое, по преданиям, было завернуто тело Иисуса Христа после смерти - является подделкой.

К таким выводам исследователи пришли, проведя моделирование положения ран и струек крови.

В ходе эксперимента ученые использовали манекен, настоящую кровь и ее искусственный заменитель. Исследователи провели анализ струек крови на тыльной стороне левой руки и возле раны от копья на груди. Отпечатки на плащанице показывают, что кровь с тыльной стороны ладони и по руке стекала под углом 45 градусов. Ученые утверждают, что это невозможно, если тело находилось в лежачем положении.

Исследователи также назвали нереалистичными следы от раны, полученной от копья. По мнению экспертов, кровь из нее стекала струйками, а не образовывала единое пятно. Еще одно пятно, находящееся в области поясницы, специалисты вообще не смогли воспроизвести в рамках эксперимента, хотя применяли разные позы для манекена.

Ученые предполагают, что следы на Туринской плащанице, вероятнее всего, не имеют никакого отношения к ранам на теле Иисуса Христа. Вместе с тем, делать какие-либо окончательные выводы преждевременно.