Люди меняют свою собственную планету изо дня в день.
Наш мир меняется. Постоянно. Сами люди меняют свою собственную планету изо дня в день. И речь идет не только о том, что мы замусорили ее. Есть еще многое другое, например …
Наш мир меняется. Постоянно. Сами люди меняют свою собственную планету изо дня в день. И речь идет не только о том, что мы замусорили ее. Есть еще многое другое, например …
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