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Новости: NASA случайно уничтожила органические ткани на Марсе, которые нашла еще 40 лет назад
NASA случайно уничтожила органические ткани на Марсе, которые нашла еще 40 лет назад
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NASA случайно уничтожила органические ткани на Марсе, которые нашла еще 40 лет назад

Марс
08:12 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото из открытых источников

Новости науки: Зонд мог случайно сжечь органические ткани, которые нашел на поверхности "красной планеты".

Новый анализ данных 40-летней давности обнаружил, что зонд NASA мог обнаружить доказательства существования жизни на Марсе. Но результаты были уничтожены до того, как информация о них досталась Земле.

В 1976 году марсоход "Викинг" был отправлен на "красную планету" в поисках органической материи. Но аппарат так ничего и не нашел. В повторном изучении данных миссии "Viking" исследователи обнаружили записи об обнаружении хлорбензола – органической материи, созданной в результате реакции с солью, найденной в марсианском грунте.

В 2008 году миссия NASA по исследованию северного полюса Марса обнаружила, что соль, которая называется перхлорат и используется в ракетном топливе, становится взрывоопасной в результате чрезмерного нагрева. Это означает, что "Viking", который использовал инструмент нагревания почвы для выявления органических материалов, мог просто сжечь углеродные молекулы, найденные в марсианских породах, когда перхлорат вдруг загорелся.

Большинство марсианских миссий, нацеленных на поиски органики с помощью метода нагрева, вероятно, стали причиной задержек в получении данных. Марсоход Curiosity, который обнаружил органические молекулы в каменистой породе возрастом три миллиарда лет, тоже нагревал образцы до более чем 492 градусов по Цельсию.

Это позволяет высвободить серу и органические углеводные концентраты. Камень, исследованный Curiosity, скорее всего, не содержал перхлората. Издание отмечает, что обнаружение органических молекул может означать, что жизнь существует или существовала на Марсе в какой-то период его истории.

Впрочем, эти органические молекулы могут быть результатом и небиологических химических реакций. Исследовательница Мелисса Гузман допускает, что хлорбензол мог быть занесен на Марс аппаратом "Viking" с Земли через загрязненные им инструменты.

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Все по теме:

Новости науки, Зонд, Марс, Марсоход, НАСА, Органические ткани.
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