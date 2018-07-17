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На спутнике Юпитера был обнаружен новый вулкан

Спутник Юпитера
08:47 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото из открытых источников

Новости науки: По словам ученого, новая горячая точка на спутнике Іо находится за 300 км от ранее обнаруженной.

Космический аппарат "Юнона" собрал данные, которые указывают на новый источник тепла вблизи южного полюса спутника Юпитера Іо.

Это может говорить о ранее невидимом вулкане, говорится на сайте NASA.

"Новая горячая точка на Іо находится за 300 км от ранее обнаруженной. Мы не исключаем движения или модификации ранее выявленного горячего пятна, однако трудно представить, что оно могло преодолеть такое расстояние и не измениться", – отметил исследователь Алессандро Мура, который входит в команду, которая работает с "Юноной".

Инфракрасные данные собрали 16 декабря 2017 года, когда "Юнона" находилась на расстоянии около 470 тыс. км от спутника.

Другие миссии NASA, которые посещали систему Юпитера, указывали на примерно 150 активных вулканов на Іо, но ученые надеются найти ориентировочно 250.

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