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Специалисты нашли триллионы тонн алмазов глубоко в недрах Земли

Алмазы
10:44 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: Распространяясь сквозь глубокие ядра материков, сейсмические волны резко ускоряются, во многом благодаря присутствию больших залежей алмазов.

Анализируя распространение сейсмических волн по земной коре, американские геологи показали, что алмазы могут быть не такой уж и редкостью на нашей планете. По их оценкам, запасы пока еще драгоценного камня превышают тысячу миллиардов тонн. Об этом геолог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Джошуа Гарбер (Joshua Garber) и его коллеги пишут в статье, опубликованной журналом Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

Сейсмические волны распространяются сквозь Землю, меняясь в зависимости от структуры пород, через которые они проходят. Колебания, зарегистрированные расположенными по всей планете сейсмографами, позволяют выяснить внутреннее строение и состав Земли. Именно так, например, выявили наличие жидкого ядра внутри планеты.

Однако геологи раскрыли далеко не все тайны сейсмических волн; путешествуя по древним фундаментам материков через их мощные ядра (кратоны), колебания движутся немного быстрее, чем можно было бы ожидать, исходя из обычных расчетов. Кратоны можно представить как перевернутые вверх ногами колоссальные горы, залегающие глубоко под поверхностью. Иногда их вершины уходят на глубину сотен километров, а их подошвы служат опорой материкам.

Напрямую выяснить их состав и строение пока невозможно. Но Гарбер и его соавторы показали, что характер ускорения сейсмических волн на глубине 120 — 150 километров объясняется наличием в них огромных объемов перидотита и эклогита. Эти минералы — обычные спутники алмазов. Исходя из данных об их количестве, ученые предполагают, что алмазов в кратонах содержится до трех процентов, что с учетом их масштабных размеров дает не менее колоссальные количества драгоценного камня — более 1 триллиона тонн.

Впрочем, разработка этих залежей на глубине 145 — 241 километров пока находится за пределами всего, что доступно человечеству, поэтому алмазы еще какое-то время останутся драгоценной редкостью.

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Новости науки, Алмазы, Находка, Недра Земли, Специалисты, Триллионы тонн алмазов.
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