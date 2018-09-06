Мы предлагаем прочитать этот пост и раз и навсегда избавиться от этих 15 опровергнутых наукой мифов.

Порой сложно перестать верить в мифы, особенно, если их научно обосновывали и вбивали нам в голову с самого детства. Восприятие новой информации дается сложно, особенно, если она противоречит нашему представлению о мире. В результате, люди предпочитают искать факты, подтверждающие их точку зрения вместо того, чтобы принять научные доказательства, противоречащие их мнению. Мы предлагаем прочитать этот пост и раз и навсегда избавиться от этих 15 опровергнутых наукой мифов.