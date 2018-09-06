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Ученые заметили объект, который передвигатся с очень высокой скоростью

Загадочный объект
22:30 Чт, 6 Сентябрь 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости науки: Астрономы обнаружили поток частиц, который был выпущен во время столкновения и слияния двух нейтронных звезд.

Хотя собственная скорость потока лишь немного меньше скорости света, при наблюдении с Земли возникает иллюзия, что джет перемещается в 4 раза быстрее света.

Отметим, что наблюдения проводились с помощью радиоинтерферометра Very Long Baseline Array (VLBA) – антенной решетки с сверхдлинными базами, состоящий из 10 радиотелескопов. Через 75 дней после слияния нейтронных звезд ученые обнаружили область, которая выпускает радиоизлучение, и она перемещалась настолько быстро, что ее можно было назвать джетом – сверхбыстрым потоком плазмы.

По словам ученых, поток очень узкий, он отклоняется только на 20 градусов от линии, соединяющей нейтронные звезды и Землю. Небольшой угол является причиной иллюзии сверхсветового движения, однако настоящая скорость джета очень высока и составляет более 97% скорости света.

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Новости науки, Астрономы, Загадочный обьект, Исследования, Наука, Сорость.
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