Ученые заметили объект, который передвигатся с очень высокой скоростью

Хотя собственная скорость потока лишь немного меньше скорости света, при наблюдении с Земли возникает иллюзия, что джет перемещается в 4 раза быстрее света.

Отметим, что наблюдения проводились с помощью радиоинтерферометра Very Long Baseline Array (VLBA) – антенной решетки с сверхдлинными базами, состоящий из 10 радиотелескопов. Через 75 дней после слияния нейтронных звезд ученые обнаружили область, которая выпускает радиоизлучение, и она перемещалась настолько быстро, что ее можно было назвать джетом – сверхбыстрым потоком плазмы.

По словам ученых, поток очень узкий, он отклоняется только на 20 градусов от линии, соединяющей нейтронные звезды и Землю. Небольшой угол является причиной иллюзии сверхсветового движения, однако настоящая скорость джета очень высока и составляет более 97% скорости света.