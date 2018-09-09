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NASA показало панораму Красной планеты во время песчаной бури

Марс
09:02 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: pixabay.com

Новости науки: Панораму Красной планеты снял марсоход Curiosity.

NASA опубликовало панорамное видео поверхности Марса, которое сделал марсоход Curiosity. На видео, опубликованном на сайте агентства, можно увидеть не только поверхность Красной планеты, но и пыль, которая осела на ровере во время песчаной бури.

Марсоходу удалось снять то, как изменилась марсианская атмосфера во время бури. Кроме того, на видео можно рассмотреть также сам марсоход и то влияние, которое оказала на него буря.

На заднем плане также можно увидеть следующую цель марсохода – область Стоер, которая была названа в честь шотландского города, в озерных отложениях которого были сделаны открытия, касающиеся жизни в далеком прошлом Земли.

Песчаная буря накрыла Марс 30 мая и вскоре приобрела глобальный характер. Она стала причиной того, специалистам NASA пришлось перевести марсоход Opportunity в кризисный режим. С тех пор агентству не удавалось установить связь с ровером, но буря начала стихать, что свидетельствует о том, что вскоре он может возобновить свой запас энергии.

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Новости науки, Буря, Видео, Марс, Марсоход, Наука, Песчаная буря.
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