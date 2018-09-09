NASA показало панораму Красной планеты во время песчаной бури

NASA опубликовало панорамное видео поверхности Марса, которое сделал марсоход Curiosity. На видео, опубликованном на сайте агентства, можно увидеть не только поверхность Красной планеты, но и пыль, которая осела на ровере во время песчаной бури.

Марсоходу удалось снять то, как изменилась марсианская атмосфера во время бури. Кроме того, на видео можно рассмотреть также сам марсоход и то влияние, которое оказала на него буря.

На заднем плане также можно увидеть следующую цель марсохода – область Стоер, которая была названа в честь шотландского города, в озерных отложениях которого были сделаны открытия, касающиеся жизни в далеком прошлом Земли.

Песчаная буря накрыла Марс 30 мая и вскоре приобрела глобальный характер. Она стала причиной того, специалистам NASA пришлось перевести марсоход Opportunity в кризисный режим. С тех пор агентству не удавалось установить связь с ровером, но буря начала стихать, что свидетельствует о том, что вскоре он может возобновить свой запас энергии.