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Ученые разгадали загадку появления узоров на поверхности Луны

Луна
17:39 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: nasa.gov

Новости науки: Американские исследователи заявили, что появление узоров на поверхности Луны связано с лавовыми трубками.

Ученые из Ратгерского университета в США заявили о том, что им удалось разгадать загадку возникновения загадочных "вихрей" на поверхности Луны, которые можно заметить с помощью телескопа. По мнению исследователей, подобные узоры связаны с лавовыми трубками, которые располагаются под поверхностью спутника Земли.

Ранее ученые уже установили, что местоположение лунных вихрей совпадает с областями высокой напряженности магнитного поля Луны. Вместе с тем, у спутника Земли нет вращающегося ядра, которое могло бы генерировать глобальное магнитное поле. Несмотря на то, что каждый подобный вихрь связан с магнитной аномалией, не в каждой подобной области встречаются такие узоры. Кроме того, они менее подвержены выветриванию, чем окружающий реголит, в результате чего сохраняется их относительно высокое альбедо.

В ходе исследования ученые провели компьютерное моделирование, которое показало, что подобные завихрения должны возникать в непосредственной близости от источника магнитного поля или прямо над ним. Подобные источники, скорее всего, залегают не очень глубоко и являются лавовыми трубками – каналами, которые образовались при неравномерном остывании лавы, скатывавшейся по склонам вулкана. Такие структуры образовались на Луне три-четыре миллиарда лет назад.

При нагревании до 600 градусов Цельсия и последующем охлаждении лунные породы в присутствии магнитного поля и в отсутствии кислорода становятся намагниченными. Это объясняется тем, что высокая температура приводит к разрушению минералов и высвобождению заключенного в них железа, атомы которого ориентируются вдоль линий внешнего магнитного поля. Лунное магнитное поле исчезло примерно один миллиард лет назад, что позволяет установить минимальный возраст вихрей.

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Новости науки, Космос, лавовые трубки, Луна, Узоры, Ученые.
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