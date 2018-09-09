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В Мюнхене найдено письмо Альберта Эйнштейна
16:18 Сегодня Телеграф
Новости науки: В архиве Еврейской общины Мюнхена обнаружена копия письма Альберта Эйнштейна.
В архиве Еврейской общины Мюнхена нашли копию письма Альберта Эйнштейна еврейскому ученому-экономисту Юлиусу Хиршу. Письмо было написано 30 октября 1932 года. Оно начинается с обращения: "Дорогой господин Хирш!", И посвящено 50-летию экономиста. Известно, что Альберт Эйнштейн и Юлиус Хирш были хорошими друзьями.
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Сообщается также, что найдено письмо-копия, которую Эйнштейн сделал под копирку. Ученый хранил послание вместе с вырезками из газет и некрологами, которые вышли в 1961 году после смерти Хирша. Сам же оригинал хранится в Институте имени Лео Бека в Нью-Йорке.
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