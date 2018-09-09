День Независимости Украины

Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 09.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев назвал условие возобновления подачи воды в оккупированный Крым
Киев назвал условие возобновления подачи воды в оккупированный Крым
Новости: Водителю BMW, сбившего насмерть двоих людей в Одессе, сообщили о подозрении
Водителю BMW, сбившего насмерть двоих людей в Одессе, сообщили о подозрении
Новости: Украина - Словакия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина - Словакия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Новости: Лучшие роли актрисы Мишель Уильямс
Лучшие роли актрисы Мишель Уильямс
X

В Мюнхене найдено письмо Альберта Эйнштейна

Альберт Эйнштейн
16:18 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: 100-faktov.ru

Новости науки: В архиве Еврейской общины Мюнхена обнаружена копия письма Альберта Эйнштейна.

В архиве Еврейской общины Мюнхена нашли копию письма Альберта Эйнштейна еврейскому ученому-экономисту Юлиусу Хиршу. Письмо было написано 30 октября 1932 года. Оно начинается с обращения: "Дорогой господин Хирш!", И посвящено 50-летию экономиста. Известно, что Альберт Эйнштейн и Юлиус Хирш были хорошими друзьями.

Ученым удалось подтвердить теорию Эйнштейна о гравитации 

Сообщается также, что найдено письмо-копия, которую Эйнштейн сделал под копирку. Ученый хранил послание вместе с вырезками из газет и некрологами, которые вышли в 1961 году после смерти Хирша. Сам же оригинал хранится в Институте имени Лео Бека в Нью-Йорке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Альберт Эйнштейн, Мюнхен, Письмо, Физик, Юлиус Хирш.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые рассказали, к чему привело столкновение галактик Археологи обнаружили уникальное парное захоронение на запорожской Мамай-горе Ученые наблюдали древний "галактический ветер"

Последние новости

Полторак назвал главное достижение Минобороны Моуриньо - самый обсуждаемый тренер АПЛ в Twitter Убойные приколы, которые взорвали весь Интернет
Сегодня читают
01 Самая невероятная находка в автомобиле (Видео)
02 Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
03 У боксера Джошуа перед боем с Поветкиным угнали именной автомобиль
04 Англия 1:2 Испания: события матча (Видео)
05 Хан - Варгас. Видео боя
Новости сегодня
17:39 Ученые разгадали загадку появления узоров на поверхности Луны
17:20 Бой Ломаченко - Педраса перенесен
17:04 Хто не скаче - той москаль: белорусы на матче своей сборной поддержали Украину (Видео)
17:01 Замглавы польско-российского центра не пустили в Россию
16:55 Seafret посетит Украину: лучшие песни британской группы (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Ситуация на Донбассе: противник стрелял под Водяным и Гнутово
Ситуация на Донбассе: противник стрелял под Водяным и Гнутово
Новости: В Южном Судане пассажирский самолет упал в озеро, десятки погибших
В Африке переполненный самолет упал в озеро
Новости: ДТП с президентом Молдовы: Додона выписали из больницы, но его мать серьезно пострадала
ДТП с президентом Молдовы: новые подробности
Новости: Диетологи подсказали, как питаться осенью, чтобы быть здоровым
Диетологи подсказали, как питаться осенью, чтобы быть здоровым
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь