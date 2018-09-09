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Создан флуоресцентный микроскоп, который изучает клетку еще более детально

ДНК
21:55 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: pixabay.com

Новости науки: Новый телескоп TCS SP8 FALCON делает быстрые и точные снимки белок-белковых взаимодействий в клетке.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на EurekaAlert! в Эксетерском университете, появился новый микроскоп, позволяющий еще более детально увидеть клеточные процессы. Прибор быстро и точно определяет количество флуоресцентных белков в клетке. Новая установка называется TCS SP8 FALCON и сделана компанией-производителем Leica Microsystems.

Флуоресценция в биологических исследованиях позволяет визуализировать многие клеточные процессы. Суть одного из методов заключается в совмещении гена зеленого флуоресцентного белка (ЗФБ), полученного от медузы Aequorea victoria, с геном, кодирующим тот белок, который необходимо изучить. В итоге получается гибридный белок, который и флуоресцирует, и выполняет свои функции в клетке. Ученым становится легче следить за перемещениями структурных элементов клетки, составленных из таких белков, при помощи флуоресцентного микроскопа.

Последняя разработка специалистов из Leica Microsystems - по сути, дополнение к университетской системе микроскопов и может сканировать образцы в десять раз быстрее, чем старые приборы. Микроскоп использует два новых метода быстрой съемки флуоресцирующих объектов и флуоресцентной корреляционной спектроскопии. Эти методы помогают точно определить количество флуоресцентных белков в конкретной области клетки и заснять их.

Скорость и простота сбора данных нового микроскопа позволят ученым изучать молекулярное взаимодействие, условия внутриклеточной среды определенных областей клетки, в которых находится множество белков.

Благодаря новой системе, исследователи смогут составлять динамические карты белок-белковых взаимодействий внутри живой клетки. Эти физические контакты между белками - основа таких клеточных процессов, как транскрипция, то есть перенос генетического материала с ДНК на РНК, репликация - удвоение молекулы ДНК, передача сигнала и другие. Соответственно, нарушения белок-белковых взаимодействий могут стать причиной развития множества заболеваний, в том числе Альцгеймера и рака. Полное понимание фундаментальных принципов молекулярных взаимодействий в клетке — ключ к разработке возможного лечения этих болезней.

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Новости науки, Leica Microsystems, TCS SP8 FALCON, Биология, Гены, ДНК, клеточные процессы, Микроскоп, Флуоресценция.
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