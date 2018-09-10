Психологи обнаружили связь между генами и успеваемостью в учебе

В течение многих лет научные исследования связывали достижения в учебе с жизненной траекторией в будущем, а именно с такими аспектами, как профессиональный статус, здоровье или счастье. Но если образовательные успехи дают надежду на лучшие результаты во взрослом возрасте, что предопределяет, насколько хорошо кто-то будет заниматься в школе?

Родители всегда беспокоятся о том, будут ли их дети преуспевать в школе. Согласно новому научному анализу, все мы рождаемся уже с заложенным в нас фактором академической успеваемости. Новое исследование, опубликованное в Science of Learning психологами из Техасского университета в Остине и Королевского колледжа Лондона, раскрывает существенное влияние генов на успехи в учебе, начиная с начальной школы и заканчивая последним днем старших классов.

"Около двух третей индивидуальных различий в школьной успеваемости объясняются различиями в ДНК детей. Но мы мало знаем о том, как именно эти факторы способствуют успехам в академической сфере", – рассказывает психолог Маргарита Маланчини, докторант в Исследовательском центре по вопросам народонаселения в Техасском университете.

Маргарита Маланчини и Кайли Римфельд из Института психиатрии, психологии и нейронауки в Королевском колледже Лондона проанализировали баллы тестов от начальных до выпускных классов, которые сдавали более 6000 пар близнецов. Ученые обнаружили, что достижения в области образования очень стабильны во время всего школьного обучения. То есть большинство учеников, которые хорошо учились в начальной школе, продолжали преуспевать и до окончания учебы. По результатам исследования, генетические факторы объясняли примерно 70 процентов этой стабильности, в то время как общая среда близнецов способствовала примерно 25 процентам, а их разное окружение – личные друзья или другие учителя – повлияли на оставшиеся 5 процентов.

Это не означает, что человек просто родился умным, отмечают психологи. Даже после учета интеллекта, гены все еще объясняют около 60 процентов непрерывности хорошей успеваемости. "Академические достижения обусловлены рядом когнитивных и некогнитивных черт. Нужно заметить, что раньше исследования тоже связывали это с личностными особенностями, поведенческими проблемами, мотивацией, здоровьем и многими другими факторами, которые частично наследуются", – делится Маланчини.

Конечно, не все ученики демонстрировали ровную стабильность. Временами оценки менялись на протяжении обучения, например, наблюдалось снижение уровня между начальной и старшей школой. Такие изменения, по словам исследователей, в основном могут быть объяснены именно нездоровыми факторами окружающей среды.

"Наши результаты должны обеспечить дополнительную мотивацию, чтобы как можно раньше выявлять детей, нуждающихся в вмешательствах. Поскольку проблемы такого рода, вероятно, никуда не денутся на протяжении школьных лет", – добавляет Римфельд.