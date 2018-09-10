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Ученые выяснили, как умственные способности зависят от времени года

Мозг
09:21 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости науки: Оказывается, между умственными способностями и временами года есть связь.

Мозг людей лучше всего работает в конце лета и в начале осени, а хуже всего – зимой и весной. Об этом заявили неврологи из Университета Торонто и Центра по изучению болезни Альцгеймера при Университете Раш.

Они проанализировали данные 3,5 тысяч жителей США, Канады и Франции в возрасте старше 70 лет, у части которых диагностировали болезнь Альцгеймера.

Нейропсихологическое тестирование помогало определить качество работы головного мозга, а генетический анализ проб спинномозговой жидкости помог определить врожденную предрасположенность к развитию болезни Альцгеймера.

Ученые заметили интересные закономерности – в холодную пору людям на 31% чаще ставят диагноз о старческом слабоумии или умеренном когнитивном расстройстве.

Они пришли к выводу, что мозг людей работает лучше всего в конце лета и начале осени, а хуже всего – в зимние и весенние месяцы.

"Сезонная разница в уровне интеллекта у когнитивно здоровых пожилых людей эквивалентна почти 5 годам разницы в возрасте. То есть летом и осенью люди преклонного возраста в интеллектуальном смысле оказываются моложе на 5 лет", – объяснили авторы проекта.

На такую закономерность влияют количество света и тепла, возможность кушать свежую еду (овощи и фрукты), продолжительность сна. А еще мозг подчиняется сезонным ритмам психических состояний, которые также коррелируют со временем года. В частности, депрессия чаще всего проявляется в зимний период.

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Новости науки, Времена года, Интеллект, Мозг, Умственные способности, Ученые.
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