Ученые выяснили, из каких костей были изготовлены первые орудия труда

Роль животных в жизни доисторических сообществ людей была огромна. Они служили предметами культа, источниками пищи и разнообразных ценных материалов. Изготовление орудий из костей животных – старше нашего вида: предки-гоминиды практиковали его как минимум 1,8 миллиона лет назад. Однако до недавнего времени изучение таких артефактов, как правило, не позволяло выяснить видовое происхождение кости. После сильной обработки ткани теряют обычные анатомические и морфологические маркеры, по которым можно было бы установить, у какого именно животного они позаимствованы.

Однако новый метод ZooMS (Zooarchaeology by Mass Spectrometry, "Зооархеология посредством масс-спектрометрии") способен определить происхождение фрагмента кости или рога по биохимическим маркерам. Основу их ткани составляет структурный белок коллаген, причем его аминокислотный состав у разных видов слегка различается. ZooMS позволяет выяснить его и соотнести с базой таких "отпечатков коллагена", чтобы определить видовую принадлежность образца.

Такую работу проделали Джастин Брэдфилд (Justin Bradfield) и его коллеги из Йоханнесбургского университета, статья которых опубликована в журнале Archaeological and Anthropological Sciences. Ученые использовали палеолитические костяные инструменты, обнаруженные ранее на девяти стоянках Южной Африки (в провинциях Гаутенг и Лимпопо) и идентифицированные в основном как острые наконечники древних орудий.

Им удалось обнаружить, что - видимо, в силу каких-то религиозных причин - лишь некоторые из живших и добывавшихся животных использовались также для получения костного материала. Скажем, дикие кабаны служили источником мяса, но орудий из их костей не обнаружено. И наоборот, ряд животных добывались, видимо, именно ради их костей и рогов, но не в качестве пищи.

Так, ученые идентифицировали среди инструментов кости зебр, носорогов, черных (Hippotragus niger) и лошадиных (Н. equinus) антилоп. По-видимому, эти животные имели особое символическое значение. Авторы сообщают, что и среди современных бушменских племен эти антилопы считаются источниками мистической силы, а носороги служили предметом культа еще в древнейшие времена, о чем свидетельствуют наскальные рисунки.