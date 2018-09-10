День Независимости Украины

Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 10.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Экокатастрофа в Крыму: на материковую Украину выехали 59 человек
Экокатастрофа в Крыму: на материковую Украину выехали 59 человек
Новости: "Суд" в Крыму отказал Балуху в апелляции в условно-досрочном освобождении
"Суд" отказал Балуху в условно-досрочном освобождении
Новости: Пятов: Ребята жаловались, что в первом тайме мяч был спущенный
Пятов: Ребята жаловались, что в первом тайме мяч был спущенный
Новости: Детское Евровидение 2018: стало известно, кто представит Украину
Детское Евровидение 2018: стало известно, кто представит Украину
X

Ученые выяснили, из каких костей были изготовлены первые орудия труда

Кости
11:13 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Археологам удалось определить африканских животных, из которых наши предки эпохи палеолита изготавливали древнейшие костяные инструменты.

Роль животных в жизни доисторических сообществ людей была огромна. Они служили предметами культа, источниками пищи и разнообразных ценных материалов. Изготовление орудий из костей животных – старше нашего вида: предки-гоминиды практиковали его как минимум 1,8 миллиона лет назад. Однако до недавнего времени изучение таких артефактов, как правило, не позволяло выяснить видовое происхождение кости. После сильной обработки ткани теряют обычные анатомические и морфологические маркеры, по которым можно было бы установить, у какого именно животного они позаимствованы.

Однако новый метод ZooMS (Zooarchaeology by Mass Spectrometry, "Зооархеология посредством масс-спектрометрии") способен определить происхождение фрагмента кости или рога по биохимическим маркерам. Основу их ткани составляет структурный белок коллаген, причем его аминокислотный состав у разных видов слегка различается. ZooMS позволяет выяснить его и соотнести с базой таких "отпечатков коллагена", чтобы определить видовую принадлежность образца.

Такую работу проделали Джастин Брэдфилд (Justin Bradfield) и его коллеги из Йоханнесбургского университета, статья которых опубликована в журнале Archaeological and Anthropological Sciences. Ученые использовали палеолитические костяные инструменты, обнаруженные ранее на девяти стоянках Южной Африки (в провинциях Гаутенг и Лимпопо) и идентифицированные в основном как острые наконечники древних орудий.

Им удалось обнаружить, что - видимо, в силу каких-то религиозных причин - лишь некоторые из живших и добывавшихся животных использовались также для получения костного материала. Скажем, дикие кабаны служили источником мяса, но орудий из их костей не обнаружено. И наоборот, ряд животных добывались, видимо, именно ради их костей и рогов, но не в качестве пищи.

Так, ученые идентифицировали среди инструментов кости зебр, носорогов, черных (Hippotragus niger) и лошадиных (Н. equinus) антилоп. По-видимому, эти животные имели особое символическое значение. Авторы сообщают, что и среди современных бушменских племен эти антилопы считаются источниками мистической силы, а носороги служили предметом культа еще в древнейшие времена, о чем свидетельствуют наскальные рисунки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Археологи, Зооархеология, Кости, Орудия труда, Палеолит, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

В Мюнхене найдено письмо Альберта Эйнштейна NASA показало панораму Красной планеты во время песчаной бури Миссия по отражению астероидов достигла важного этапа разработки

Последние новости

Укрпошта значительно повысила тарифы Рвется в сборную: Гладкий в Турции забил гол и отдал голевую 50-летняя певица Шарлин Спитери впервые вышла замуж
Сегодня читают
01 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в третьем выпуске (Видео)
02 Жирафы и слоны в снегу: Африку накрыл аномальный холод
03 Танцы со звездами 2018: Павел Вишняков заговорил о романе с партнершей по шоу
04 Может стать "шоком для населения": Беларусь отказалась от кредитов МВФ
05 Турция перебрасывает войска к границе с Сирией
Новости сегодня
12:28 Брутальная Первая лига: вратарю Прикарпатья сломали ребро
12:05 Экзотические породы собак и редкие виды, которые под угрозой исчезновения (Фото)
12:05 Львовские Карпаты готовятся сменить владельца
11:51 Светлана Тарабарова посвятила новую песню всем мамам (Видео)
11:43 Маникюр 2018: интересные идеи маникюра на каждый день (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Спасибо, глава Ким": Трамп похвалил КНДР за парад без ракет
"Спасибо, глава Ким": Трамп похвалил КНДР за парад без ракет
Новости: В Украину идет потепление до +29: синоптики рассказали, когда прекратятся дожди
Погода на неделю: в Украину идет потепление
Новости: Рош ха-Шана 2018: Президент поздравил иудеев страны
Рош ха-Шана 2018: Президент поздравил иудеев страны
Новости: Эксперты подсказали, кому нужно проходить 10 тысяч шагов каждый день
Эксперты подсказали, кому нужно проходить 10 тысяч шагов каждый день
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь