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Новости: Планер Perlan 2 подбирается все ближе к границе атмосферы с космосом (Видео)
Планер Perlan 2 близок к границе атмосферы с космосом
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Планер Perlan 2 подбирается все ближе к границе атмосферы с космосом (Видео)

Планер Perlan
00:19 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: Твиттер

Новости науки: Целью проекта является достижение высоты в 27 400 метров (90 000 футов).

На прошлой неделе планер совершил ряд полетов, покорив в воскресенье рекордную для него высоту в 32 тысячи метров (76 000 футов). Напомним нашим читателям, что целью проекта Perlan является использование так называемых горных стратосферных восходящих потоков, которые позволят летательному аппарату, не имеющему двигателей, взлететь очень близко к границе космоса и земной атмосферы.

Стратосферные восходящие потоки возникают, когда сильные ветры, дующие параллельно поверхности Земли, сталкиваются с высокими горными цепями и отклоняются вверх. Самые сильные в мире восходящие потоки возникают в районе Анд в Аргентине, там, где с горной грядой сталкиваются массы воздуха южного полярного вихря.

Благодаря этим восходящим потокам планер Perlan 2 в августе прошлого года поднялся на высоту 9 900 метров (32 500 футов), а уже спустя один месяц планка взятой им высоты была поднята до 15 800 метров (52 футов). Возможность подъема на большую высоту обеспечивается соответствующим подходом к строительству летательного аппарата. При размахе крыльев в 27 метров его полный взлетный вес составляет всего 500 килограмм, а достигается это за счет использования современных легковесных материалов и других технологий, позволяющих снизить вес, сохранив механическую прочность несущих узлов конструкции.

Конечной целью проекта является достижение высоты в 27 400 метров (90 000 футов). 26 августа 2018 года планеру Perlan 2 удалось пересечь так называемую границу Амстронга и подняться на высоту в 19 000 метров, а уже 28 августа он поднялся практически на километр выше, на 19 996 метров. И после всего этого, 2 сентября, планер, пилотируемый Джимом Пэйном (Jim Payne) и Тимом Гарднером (Tim Gardner), поднялся на рекордные 23 тысячи метров.

Отметим, что 23 тысячи метров это уже больше 22 475 метров, высоты, на которую способен подниматься самолет-разведчик Lockheed Martin U2 с реактивным двигателем. Это, в свою очередь, делает Perlan 2 членом весьма ограниченного "закрытого клуба", в состав которого входят летательные аппараты, способные обеспечить пилотируемые полеты на таких высотах.

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Новости науки, Perlan, Космос, Наука, Планер, Планер Perlan 2, Технологии.
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