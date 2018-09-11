NASA показало из космоса, как шторм "Флоренс" приближается к США (Видео)

NASA представило фото шторма четвертой категории "Флоренс", который надвигается на восточное побережье США. Снимки и видео опубликованы на сайте NASA. Шторм движется через весь Атлантический океан. Шторм "Флоренс" обещает быть самым мощным за последние три десятилетия. Ожидается, что он достигнет восточного побережья США в четверг, а до этого пройдет между Бермудскими и Багамскими островами. Ураган будет усиливаться, приближаясь к США. Основной удар примут на себя Южная и Северная Каролина. Ожидается, что скорость ветра будет достигать 195 км/час, а высота волн - 3-4 метра. Кроме того, шторм может вызвать наводнения.