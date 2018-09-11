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Землю накроет магнитная буря, вызванная солнечным штормом

магнитная буря
15:55 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: moika78.ru

Новости науки: Буря накроет Землю 11 сентября, возможны полярные сияния.

Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США заявили о том, что 11 сентября на Земле ожидается магнитная буря класса G2, вызванная солнечным штормом, который наблюдается на данный момент. Буря приведет к появлению полярных сияний.

На данный момент Солнце находится на минимуме своей активности, что обычно сопровождается появлением корональных дыр. Если подобные явления возникают в регионе звезды, направленном в сторону Земли, то солнечный шторм двигается прямо на планету. По информации Британского метеорологического офиса (Met Office), скорость солнечного ветра достигает 600 километров в секунду.

Несмотря на то, что ожидаемая буря будет достаточно слабой, она может повлиять на работу техники, находящейся в высоких широтах. Кроме того, возможны сбои в работе космических аппаратов, поскольку буря повлияет на работу GPS. Самым же заметным эффектом от бури станет появление полярных сияний.

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Все по теме:

Новости науки, Астрономия, Космос, Магнитная буря, Полярное сияние, Солнечный шторм, Ученые.
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