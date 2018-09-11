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В бывшем театре Крессони были найдены монеты времен Древнего Рима

Монеты
17:36 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: yenicag.ru

Новости науки: Театр Крессони открылся в 1870 году.

Группа археологов обнаружила в бывшем театре Крессони в городе Комо недалеко от Милана 27 монет, которые, по мнению исследователей, относятся к временам Римской империи. О находке сообщается в пресс-релизе на сайте Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии.

Монеты, которые датируются примерно V веком нашей эры, были найдены в подвале здания в урне из талькохлорита. Исследователи относят их к поздней Римской империи, когда она раскололась на восточную и западную части и подвергалась нападениям варваров.

Министр Альберто Бонисоли заявил о том, что настоящая культурная и историческая ценность находки все еще не установлена. На данный момент находки отправлены в реставрационную лабораторию для изучения.

Театр Крессони, который открылся в 1870 и закрылся в 1997 году, находится неподалеку от руин форума Комо — древнеримской центральной городской площади, где ученым ранее удалось обнаружить другие исторические артефакты.

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Новости науки, Археологи, Монеты, Монеты времен Древнего Рима, театр, Театр Крессони.
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